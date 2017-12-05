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Asyaromanenkova
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Сторонники Саакашвили вытащили его из микроавтобуса СБУ

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В Киеве продолжается противостояние сторонников политика Михаила Саакашвили и правоохранительных органов. Активисты вырвали экс-губернатора Одессы из автобуса СБУ.

Сторонники политика Михаила Саакашвили вытащили бывшего губернатора Одессы из автобуса СБУ, куда его посадили после задержания. Активисты заблокировали автомобиль на Трехсвятительской улице. После чего политик освободился и пошел пешком в сторону своего дома. Но потом остановился и начал выступление на ступеньках Александровского костела.

Саакашвили призвал сторонников выйти на улицы и выступать против Петра Порошенко. Он попросил митингующих призывать к импичменту президента Украины. Выдвинутые в его адрес обвинения Саакашвили назвал ложью.

Утром во вторник, 5 декабря, прокуратура и СБУ пришли с обысками в квартиру Саакашвили в Киеве. Политик залез на крышу и угрожал спрыгнуть, если его попытаются задержать. Подробности: Саакашвили залез на крышу от СБУ, но его все равно задержали

Видео: Piter.tv / Vilne TV

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Категории: События на Украине Происшествия

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