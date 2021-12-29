В военном альянсе не приняли решения о долгосрочном размещении дополнительных сил в Восточной Европе.

Генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг заявил о возможности долгосрочно увеличить силы НАТО на востоке Европы. Такое заявление чиновник сделал во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Брюсселе.

Мы уже усилили наше присутствие, готовы к быстрому развертыванию сил реагирования НАТО при необходимости и рассматриваем корректировку нашего присутствия на восточном направлении альянса на более длительную перспективу. Мы ведем консультации для еще большего укрепления обороны и сдерживания. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Эксперт добавил, что окончательного решения по вопросу не принято руководством альянса. С прошлой недели Вашингтон дополнительно ввел свои войска в восточную часть европейского региона. Передислоцированы в Польшу, ФРГ и Румынию около двух тысячах солдат из десантных частей 82-й воздушно-десантной дивизии и 18-го воздушно-десантного корпуса. Силы будут непосредственно контролироваться США, а не альянсом.

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Фото и видео: YouTube / NATO News

