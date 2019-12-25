В НАТО признали, что были слишком оптимистичны.

Генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг заявил о переоценке сроков вступления Финляндии и Швеции в НАТО. По мнению эксперта, руководство не учло вопросов, которые подняла Турция. Эксперт признал, что ранее был чрезмерно оптимистичен в оценке сроков присоединения этих двух стран к союзникам. Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистами во время пресс-конференции в Брюсселе, проводимой в преддверии двухдневного саммита министров по обороне НАТО.

На том этапе мы не имели никакой информации о том, что могут возникнуть проблемы. Но с тех пор мы услышали об озабоченностях Турции. Мы признали, что это может потребовать больше времени. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Генсек НАТО рассчитывает достичь определенного прогресса по членству Швеции и Финляндии до саммита в Мадриде, запланированного на конец июня 2022 года. При этом он все же не может назвать сроки вступления стран в военный альянс.

Столтенберг объяснил задержки в поставках оружия НАТО на Украину.

Фото и видео: YouTube / NATO News

