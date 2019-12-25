Столтенберг объяснил задержки в поставках оружия НАТО на Украину

В НАТО объяснили, что требуется обучить солдат ВСУ использованию современной техники альянса.

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг объяснил задержки в поставках военной помощи НАТО на Украину. По данным специалиста, предоставление техники и оружия солдатам связано с необходимостью предварительной подготовки украинских военнослужащих к их использованию и обслуживанию. Такие сведения европейский чиновник предоставил журналистам во время пресс-конференции.

Необходимо обеспечить переход от советского вооружения, старого оборудования, к более современному оборудованию стандартов НАТО. Этот переход требует много работы. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Эксперт заметил, что данная работа включает в себя не только подготовку сил ВСУ, но и обеспечение содержания техники на должном уровне. По словам генсека Североатлантического военного альянса, союзники оказывают Украине беспрецедентную поддержку за последние несколько месяцев. НАТО поставляет тяжелое оружие и проводит подготовку солдат Киева.

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Фото и видео: YouTube / NATO News