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Столтенберг заявил, что предложение созвать заседание Совета Россия - НАТО остается в силе
Сегодня, 11:41
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matveyvn

Столтенберг заявил, что предложение созвать заседание Совета Россия - НАТО остается в силе

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Он отметил, что диалог позволит избежать неприятных инцидентов.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предложение созвать заседание Совета Россия - НАТО остается в силе, хотя до этого Москва не отреагировала на предложение. Об этом он рассказал в интервью агентству DPA.

Я твердо верю в диалог и призываю к нему Россию.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО

Он отметил, что диалог позволит избежать неприятных инцидентов и несчастных случаев. Столтенберг считает, что разговор может привести к улучшению отношений между Россией и Североатлантическим альянсом.

Ранее Роберт Гамильтон заявил, что Россия будет разгромлена в случае войны с НАТО.

Фото: pixabay.com

Теги: армия, нато, столтенберг
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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