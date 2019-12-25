Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предложение созвать заседание Совета Россия - НАТО остается в силе, хотя до этого Москва не отреагировала на предложение. Об этом он рассказал в интервью агентству DPA.
Я твердо верю в диалог и призываю к нему Россию.
Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО
Он отметил, что диалог позволит избежать неприятных инцидентов и несчастных случаев. Столтенберг считает, что разговор может привести к улучшению отношений между Россией и Североатлантическим альянсом.
Ранее Роберт Гамильтон заявил, что Россия будет разгромлена в случае войны с НАТО.
Фото: pixabay.com
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