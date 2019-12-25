Роберт Гамильтон: Россия будет разгромлена в случае войны с НАТО

Единственным преимуществом РФ над вооружением США аналитик считает Арктику.

Роберт Гамильтон заявил о том, что Россия будет тотально разгромлена в случае войны с НАТО. Американский военный эксперт уточнил в публикации для аналитического центра Foreign Policy Research Institute о том, что на сегодняшний день Вашингтон способен победить РФ, если между сверхдержавами начнется боестолкновение.

В докладе отмечается, что Россия не располагает необходимыми средствами для успешной борьбы против США. Эксперт уточнил, что успехи Москвы в боевых действиях в арабской республике (Сирии) не означают, что РФ сможет повторить аналогичный успех в противостоянии Штатам.

Роберт Гамильтон уверен, что единственным преимуществом российских военных над США является Арктический регион. Он напомнил, что вооружение Вашингтона пока что не может нормально функционировать в экстремальных условиях. Однако эксперт все же успокоил тех, кто считает, что Россия может вторгнуться на территорию какой-либо натовской страны. Аналитик подчеркнул, что такие опасения не имеют под собой оснований.

Турция ждет от Вашингтона пересмотра решения о санкциях за С-400.

Фото: Pixabay.com