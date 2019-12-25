Столтенберг заявил, что повысит готовность сил НАТО в Европе в 2023 год

Генсек НАТО рассказал об увеличении мощи альянса на Восточном фланге Европы.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что повысит готовность сил НАТО в 2023 году. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках пресс-конференции перед началом саммита Североатлантического военного альянса, который проводится в Мадриде. Он рассказал СМИ о плане по масштабному усилению боевой готовности блока в европейском регионе.

Что касается повышения готовности сил, то я ожидаю реализации в следующем году. Мы примем решение сейчас, начнем его реализацию, силы будут готовы, по плану в следующем году. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Эксперт добавил, что эти силы будут подготовлены и профинансированы различными государствами из состава НАТО для обороны определённых территорий альянса по Восточному флангу Европы. Североатлантический блок планирует увеличить боевые группы и разместить военное оборудование, топливо на передовых позициях. Силы реагирования НАТО будут увеличены с 40 до 300 тысяч человек.

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Фото и видео: YouTube / NATO News