  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:18
124
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

НАТО объявила о достижении соглашения с Турцией о приеме Швеции и Финляндии

0 0

На саммите в Мадриде стороны подписали трехсторонний меморандум.

НАТО объявила о достижении соглашения с Турцией о приеме Швеции и Финляндии. Соответствующее заявление сделали представители канцелярий президентов Саули Ниинистё и реджепа Тайипа Эрдогана. По данным властей стран, Анкара согласилась поддержать заявки о вступлении двух северных государств в состав Североатлантического военного альянса в рамках мадридского мероприятия.

У нас прошла основательная встреча с президентом Эрдоганом и премьером Швеции Магдаленой Андерссон при посредничестве генсека НАТО Йенса Столтенберга.

пресс-релиз офиса президента Финляндии

По итогам заседания министры иностранных дел подписали трехсторонний меморандум. Документ подтверждает, что Турция на саммите в Мадриде выразит поддержку приглашению Финляндии и Швеции стать членами НАТО. В ближайшие два дня союзники согласуют конкретные шаги для интеграции Швеции и Финляндии в блок. Президент Саули Ниинистё отметил, что Финляндия осуждает терроризм во всех его проявлениях. Опасения именно по этому поводу ранее выдвигала Турция.

МИД Польши предложил называть Россию противником НАТО.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: мадрид, нато, турция, финляндия, швеция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии