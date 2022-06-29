На саммите в Мадриде стороны подписали трехсторонний меморандум.

НАТО объявила о достижении соглашения с Турцией о приеме Швеции и Финляндии. Соответствующее заявление сделали представители канцелярий президентов Саули Ниинистё и реджепа Тайипа Эрдогана. По данным властей стран, Анкара согласилась поддержать заявки о вступлении двух северных государств в состав Североатлантического военного альянса в рамках мадридского мероприятия.

У нас прошла основательная встреча с президентом Эрдоганом и премьером Швеции Магдаленой Андерссон при посредничестве генсека НАТО Йенса Столтенберга. пресс-релиз офиса президента Финляндии

По итогам заседания министры иностранных дел подписали трехсторонний меморандум. Документ подтверждает, что Турция на саммите в Мадриде выразит поддержку приглашению Финляндии и Швеции стать членами НАТО. В ближайшие два дня союзники согласуют конкретные шаги для интеграции Швеции и Финляндии в блок. Президент Саули Ниинистё отметил, что Финляндия осуждает терроризм во всех его проявлениях. Опасения именно по этому поводу ранее выдвигала Турция.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости