  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
МИД Польши предложил называть Россию противником НАТО
Сегодня, 15:24
119
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

МИД Польши предложил называть Россию противником НАТО

0 0

В ведомстве отметили, что слово "враг" не стоит использовать в дипломатии.

Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина предложил называть Россию противником НАТО. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

По словам Ясины, понятие "враг" в отношении России не стоит использовать в дипломатии. При этом пресс-секретарь ведомства считает это слово красивым и поэтическим.

Противник не всегда враг, это не одно и то же, но этого достаточно.

Лукаш Ясина, пресс-секретарь МИД Польши

Ранее Захарова сравнила слова политиков Литвы и Польши с поведением "баранов-провокаторов".

Фото: Pixabay

Теги: лукаш ясина, мид польши, нато, пресс-секретарь, россия
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии