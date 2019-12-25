МИД Польши предложил называть Россию противником НАТО

Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина предложил называть Россию противником НАТО. Об этом он сообщил на пресс-конференции.
По словам Ясины, понятие "враг" в отношении России не стоит использовать в дипломатии. При этом пресс-секретарь ведомства считает это слово красивым и поэтическим.
Противник не всегда враг, это не одно и то же, но этого достаточно.
Лукаш Ясина, пресс-секретарь МИД Польши
Ранее Захарова сравнила слова политиков Литвы и Польши с поведением "баранов-провокаторов".
Фото: Pixabay
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