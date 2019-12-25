  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Столтенберг: НАТО нужно быть готовой к диалогу с Россией
Сегодня, 14:01
79
lesjasap

Столтенберг: НАТО нужно быть готовой к диалогу с Россией

0 0

Генсек призвал альянс реагировать на нарушение международного права.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО нужно быть готовой к диалогу с Россией. При этом, по мнению эксперта, не следует снижать экономическое давление на Москву. Такое заявление специалист сделал в рамках онлайн-выступления ежегодной немецкой религиозной конференции.

Это основа для нашего двустороннего подхода к России. Сдерживание, оборона и диалог. Мы предлагаем России диалог, но Россия все равно ведет себя агрессивно.

Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Генсек в очередной раз подчеркнул, что НАТО не стремится к новой холодной войне или гонке вооружений, однако военный альянс не может не реагировать, когда грубо нарушается международное право.

NYT: от атак "направленной энергией" пострадали 130 представителей США.

Фото: NATO

Теги: йенс столтенберг, нато
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии