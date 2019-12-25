Столтенберг: НАТО нужно быть готовой к диалогу с Россией

Генсек призвал альянс реагировать на нарушение международного права.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО нужно быть готовой к диалогу с Россией. При этом, по мнению эксперта, не следует снижать экономическое давление на Москву. Такое заявление специалист сделал в рамках онлайн-выступления ежегодной немецкой религиозной конференции.

Это основа для нашего двустороннего подхода к России. Сдерживание, оборона и диалог. Мы предлагаем России диалог, но Россия все равно ведет себя агрессивно. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Генсек в очередной раз подчеркнул, что НАТО не стремится к новой холодной войне или гонке вооружений, однако военный альянс не может не реагировать, когда грубо нарушается международное право.

NYT: от атак "направленной энергией" пострадали 130 представителей США.

Фото: NATO