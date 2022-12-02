Столтенберг: Китай представляет угрозу безопасности НАТО

В НАТО не призывают страны отказаться от сотрудничества с КНР.

Китай представляет угрозу безопасности НАТО, но при этом Североатлантический альянс не рассматривает эту страну как своего противника. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем в Берлине сделал генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг. Он ответил на вопрос одного из журналистов об отношении НАТО к Пекину. Эксперт призвал коллег из стран-членов продолжать вести торговые, политические и экономические контакты с Пекином, но создать все необходимые условия для сокращения собственных зависимостей от данного государства.

Китай - вызов для нашей безопасности, наших ценностей, но мы не рассматриваем Китай как противника. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Напомним, что НАТО в июне 2022 года на саммите в Мадриде приняла новую стратегическую концепцию. В ключевом документе военного альянса впервые в истории упоминается Китай. Эта страна считается системным вызовом и конкурентом блока.

Столтенберг: необходимо разделять предоставление ФРГ Польше Patriot и систем ПВО Украине.

Фото и видео: YouTube / NATO News

