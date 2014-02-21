Столтенберг: страны НАТО не намерены задействовать четвертую статью договора

Генсек НАТО рассказал о соглашении, к которому постпреды стран-членов пришли на экстренном заседании.

Страны НАТО не намерены задействовать четвертую статью Североатлантического договора для начала консультацию по польскому инциденту. Соответствующей информацией с журналистами в ходе выступления на пресс-конференции в Брюсселе поделился генеральный секретарь военного блока. Он выступил по завершению чрезвычайного заседания постоянных представителей стран-участниц НАТО, посвященного происшествию с падением ракет на территории Польши.

Союзники сошлись во мнении, что необходимости созыва встречи в соответствии со статьей 4 нет. Это основано на данных и анализе. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Ранее Йенс Столтенберг признал тот факт, что предварительные сведения от международных аналитиков подтверждают, что в Польшу упали ракеты украинских систем противовоздушной системы. При этом страны-члены НАТО согласны и с тем утверждением, что именно российская сторона несет абсолютную ответственность за военные действия на территории Украины. По словам Столтенберга, если бы в регионе не было СВО, то не возникло бы и ситуации с двумя жертвами в Польше.

В НАТО не будут сообщать о контактах с Россией за последние 24 часа.

Фото и видео: NATO News