Столтенберг: страны НАТО намерены объявить о выделении Киеву новой военной помощи

По его словам, союзники привержены оказанию военной помощи Украине.

Cтраны НАТО намерены объявить о выделении Киеву новой военной помощи. Об этом сообщил на пресс-конференции генсек альянса Йенс Столтенберг.

Сегодня, 15 июня, министр обороны Украины Алексей Резников выступит перед министрами обороны НАТО. В ходе выступления глава ведомства расскажет о необходимости поддержки со стороны альянса. Также Столтенберг поведал о планах перевода украинской армии с постсоветского вооружения на современное оборудование.

Союзники привержены оказанию военной помощи Украине, включая тяжелые вооружения и дальнобойную артиллерию. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Ранее Столтенберг объяснил задержки в поставках оружия НАТО на Украину.

Видео: YouTube / NATO News