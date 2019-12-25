Столтенберг: саммит НАТО примет новую Стратегическую концепцию

Генсек НАТО рассказал об изменении статуса РФ в документе военного альянса.

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил о том, что саммит НАТО примет новую Стратегическую концепцию. В данном документе страны-члены Североатлантического военного альянса назовут Россию прямой угрозой для блока. Документ станет чертежом строительства для будущего НАТО. Соответствующей информацией европейский чиновник поделился с журналистами во время прибытия на второй день саммита в Мадриде.

Мы примем новую Стратегическую концепцию нашего альянса, которая станет чертежом, как привести альянс в будущий более конкурентный и опасный мир и как обеспечить в нем безопасность НАТО и почти миллиарда его граждан. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Эксперт напомнил СМИ о том, что прошлая Стратегическая концепция была принята в 2010 году, в которой НАТО считал Россию стратегическим партнером. В обновленном варианте Москва является основной угрозой для безопасности альянса". Также лидеры НАТО подтвердят на саммите в Мадриде свою приверженность повышению оборонных расходов.

Столтенберг заявил, что повысит готовность сил НАТО в Европе в 2023 год.

Фото и видео: YouTube / NATO News