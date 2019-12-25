Столтенберг: саммит НАТО примет новую Стратегическую концепцию

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил о том, что саммит НАТО примет новую Стратегическую концепцию. В данном документе страны-члены Североатлантического военного альянса назовут Россию прямой угрозой для блока. Документ станет чертежом строительства для будущего НАТО. Соответствующей информацией европейский чиновник поделился с журналистами во время прибытия на второй день саммита в Мадриде.
Мы примем новую Стратегическую концепцию нашего альянса, которая станет чертежом, как привести альянс в будущий более конкурентный и опасный мир и как обеспечить в нем безопасность НАТО и почти миллиарда его граждан.
Йенс Столтенберг, генсек НАТО
Эксперт напомнил СМИ о том, что прошлая Стратегическая концепция была принята в 2010 году, в которой НАТО считал Россию стратегическим партнером. В обновленном варианте Москва является основной угрозой для безопасности альянса". Также лидеры НАТО подтвердят на саммите в Мадриде свою приверженность повышению оборонных расходов.
Столтенберг заявил, что повысит готовность сил НАТО в Европе в 2023 год.
Фото и видео: YouTube / NATO News
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