Столтенберг рассказал о защите на восточном фланге НАТО

Генсек НАТО рассказал о готовности усилиться средствами ПВо в Европе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о защите Североатлантического военного блока на Восточном фланге Европы. Информацией специалист поделился с журналистами в ходе пресс-конференции. Чиновник заметил, что руководство регулярно оценивает необходимость в размещении дополнительных сил или мер в своих границах. В частности, НАТО готова усилить свои боевые позиции и перебросить противовоздушную систему обороны в данный регион, включая территорию Польши. Генсек отметил, что подобные системы ПВО включают средства как воздушного, так и морского базирования.

Мы постоянно оцениваем, нужны ли дополнительные меры усиления на восточном направлении. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Столтенберг назвал снабжение Украины системами ПВО приоритетом НАТО.

Фото и видео: YouTube / NATO News