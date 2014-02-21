Столтенберг назвал снабжение Украины системами ПВО приоритетом НАТО

Генсек НАТО сообщил о том, что несмотря на инцидент в Польше, альянс будет и дальше поставлять Украине ПВО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал снабжение Украины системами противовоздушной обороны приоритетом для Североатлантического военного альянса. Соответствующее заявление глава блока сделал в ходе выступления перед журналистами. Чиновник вышел к СМИ по завершению экстренного заседания постоянных представителей стран-членов, посвященного недавнему падению ракет на территории Польши. Спикер напомнил о том, что НАТО по-прежнему не является одной из сторон регионального конфликта.

НАТО и союзники оказывают поддержку Украине, чтобы она смогла реализовать свое право на самооборону… Наш главный приоритет в настоящее время – это предоставление Украине еще больше систем ПВО. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Йенс Столтенберг: страны НАТО не намерены задействовать четвертую статью договора.

Фото и видео: NATO News