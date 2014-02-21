Столтенберг назвал снабжение Украины системами ПВО приоритетом НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал снабжение Украины системами противовоздушной обороны приоритетом для Североатлантического военного альянса. Соответствующее заявление глава блока сделал в ходе выступления перед журналистами. Чиновник вышел к СМИ по завершению экстренного заседания постоянных представителей стран-членов, посвященного недавнему падению ракет на территории Польши. Спикер напомнил о том, что НАТО по-прежнему не является одной из сторон регионального конфликта.
НАТО и союзники оказывают поддержку Украине, чтобы она смогла реализовать свое право на самооборону… Наш главный приоритет в настоящее время – это предоставление Украине еще больше систем ПВО.
Йенс Столтенберг, генсек НАТО
Йенс Столтенберг: страны НАТО не намерены задействовать четвертую статью договора.
Фото и видео: NATO News
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