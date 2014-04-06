Столтенберг рассказал о действиях НАТО в день начала СВО на Украине

Генсек НАТО оценил оборонные планы блока из-за украинского кризиса.

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг рассказал о действиях НАТО в день начала специальной военной операции на Украине. Информацией норвежский представитель сообщил прессе по завершению первого дня встречи министров иностранных дел, которая проводится 29 и 30 ноября в Бухаресте. Эксперт отметил, что в день начала СВО Североатлантический военный альянс запустил собственные оборонные планы. Союзнические силы укрепили собственные позиции в акватории Средиземного и Балтийского морей, а также в воздушном пространстве. В НАТО считают, что военное командование сможет привлечь дополнительные силы, которые будут размещены на Восточном фланге Европы в случае фиксации такой необходимости.

В день начала спецоперации мы активировали оборонные планы и решили еще больше увеличить наше присутствие. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Напомним, что российская сторона не раз отмечала, что военный альянс нацелен на конфронтацию с Москвой. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, дальнейшее расширение Североатлантического блока не принесет большей безопасности европейскому регионе В МИД заявляли о том, что Москва остается открытой к диалогу, но на равноправной основе. Москва призвала страны коллективного Запада отказаться от внешнеполитического курса на милитаризацию.

Столтенберг: двери НАТО остаются открытыми для Украины.

Фото и видео: YouTube / RTVE Noticias