Столтенберг: процесс приема Финляндии и Швеции в НАТО идет беспрецедентно быстро

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что процесс приема Финляндии и Швеции в состав альянса идет беспрецедентно быстро. Об этом он заявил по прибытии на саммит.
По слова Столтенберга, лидеры примут историческое решение по принятию двух стран в НАТО на основании их соглашения с Турцией. Финляндия и Швеция получат приглашения на саммите. Генсек отметил, что между подачей заявки и приглашением прошло несколько недель.
После приглашения пойдет процесс ратификации парламентами всех 30 стран, и это потребует некоторого времени.
Йенс Столтенберг, генсек НАТО
Ранее Столтенберг заявил о переоценке сроков вступления Финляндии и Швеции в НАТО.
Фото: YouTube / NATO News
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