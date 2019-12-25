Столтенберг: процесс приема Финляндии и Швеции в НАТО идет беспрецедентно быстро

Генсек отметил, что между подачей заявки и приглашением прошло несколько недель.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что процесс приема Финляндии и Швеции в состав альянса идет беспрецедентно быстро. Об этом он заявил по прибытии на саммит.

По слова Столтенберга, лидеры примут историческое решение по принятию двух стран в НАТО на основании их соглашения с Турцией. Финляндия и Швеция получат приглашения на саммите. Генсек отметил, что между подачей заявки и приглашением прошло несколько недель.

После приглашения пойдет процесс ратификации парламентами всех 30 стран, и это потребует некоторого времени. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Ранее Столтенберг заявил о переоценке сроков вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Фото: YouTube / NATO News