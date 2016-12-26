Генсек объяснил необходимость ухода от ископаемого топлива к альтернативным источникам энергии.

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг призвал НАТО возглавить переход к "зеленым" технологиям. Соответствующее заявление эксперт сделал в рамках выступления на молодежном форуме Youth Summit 2022. Гость мероприятия признал тот факт, что оборонный сектор рано или поздно будет вынужден прекратить использование ископаемого топлива, а также перейти к экологически чистым и эффективным проектам. По мнению европейского специалиста, блок должен уметь адаптироваться у условиях меняющихся климатических условий.

У альянса есть ответственность по сокращению эмиссии. Тяжелая бронетехника, суда, самолеты, - все это производит вредные выбросы. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

При этом генсек НАТО подчеркнул участникам форума, что энергетический переход должен проводиться без ущерба для военной готовности и способности альянса к обороне. Он напомнил, что в гражданском секторе уже большинство транспортных средств работают на электричестве, а не на ископаемом топливе.

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Фото и видео: YouTube / NATO News