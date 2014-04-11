НАТО предоставили Украине уже как минимум $8 млрд помощи

Генсек НАТО рассказал, что страны продолжат давить на Москву.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены НАТО предоставили Украине уже как минимум 8 миллиардов долларов в качестве военной помощи. Соответствующими цифрами чиновник поделился с журналистами во время выступления на совместном брифинге с лидером Европейского парламента Робертой Метсолой.

Союзники по НАТО предоставили Украине как минимум $8 млрд поддержки. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Со своей стороны Североатлантический военный альянс продолжает оказывать поддержку Киеву, а также давить на Россию из-за проведения специальной операции на Украине.

Столтенберг допустил увеличение поддержки Грузии и Молдавии.

Фото и видео: European Commission