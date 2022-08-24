В НАТО призвали продолжать помогать Украине.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что Европа заплатит цену за оказание поддержки Украине. Соответствующее мнение эксперт высказал в эфире немецкого телеканала ZDF. При этом он подчеркнул необходимость дальнейшей помощи киевскому режиму, хотя и счел это "нелегкой задачей". Поддержку Украины он считает беспрецедентной со стороны европейских партнеров и многих других государств, включая Канаду, США, союзников по НАТО.

Принял участие в "Крымской платформе" - и послание, направленное там всеми присутствующими лидерами, было четким: мы солидарны с Украиной и будем поддерживать ее столько, сколько это необходимо. Это сообщение от союзников по НАТО. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Эксперт заметил, что не говорил о том, что оказывать военную помощь киевскому режиму будет легким занятием. На самом деле этот вопрос требует большой работы. Лично Йенс Столтенберг работать в данном направлении, а также с остальными лидерами Североатлантического военного альянса в Европе и Северной Америке ради обеспечения дальнейшей поддержки Украины. Он также оценил вклад, который вносит Германия в этом вопросе. В НАТО выразили надежду на то, что немецкое правительство сможет сделать больше для Киева.

Столтенберг считает, что Украину ждет тяжелая зима.

Фото и видео: www.zdf.de