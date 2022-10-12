Столтенберг: поддержка НАТО играет ключевую роль в ситуации вокруг украинского конфликта

Генсек НАТО не считает альянс стороной конфликта.

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что поддержка НАТО играет ключевую роль в ситуации вокруг украинского конфликта. При этом в Североатлантическом военном альянсе добавили, что не являются одной из сторон противостояния. Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистами в ходе брифинга в Брюсселе. Эксперт выступил с речью в преддверии заседания министров по обороне, который пройдет в Бельгии 12 и 13 октября. Одним из участником мероприятия станет Алексей Резников.

НАТО не является частью конфликта, но наша поддержка играет ключевую роль. Союзники остаются едины в вопросах суверенитета Украины и ее самообороны. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Эксперт добавил, что министры обороны НАТО планируют не только сохранить, но и усилить военную помощь, которую альянс оказывает украинским Вооруженным силам, чтобы киевский режим продолжал обороняться и защищать собственную территорию. Также военный блок приветствует решение о передаче Киеву систем противовоздушной обороны.

В НАТО не видят намерения России применить ядерное оружие.

Фото и видео: YouTube / NATO News