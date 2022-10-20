Столтенберг: почти все страны НАТО согласовали вступление Швеции и Финляндии в альянс

Процедуру одобрили 28 стран из 30.

Практически все страны Североатлантического альянса ратифицировали протоколы о присоединении Швеции и Финляндии к составу НАТО. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции со шведским премьер-министром Ульфом Кристерссоном сделал генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг.

Как приглашенные страны, вы в настоящее время интегрируетесь в политические и военные структуры… Многие страны предоставили гарантии безопасности обеим странам. Почти все союзники завершили национальные процедуры. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Эксперт добавил, что НАТо расширяет свое боевое присутствие в акватории Балтийского моря. При этом процесс присоединения новых стран к блоку стал более быстрым по сравнению за всю историю альянса. Он подчеркнул, что почти все национальные правительства стран-членов завершили процесс ратификации и готовы оказать поддержку Швеции и Финляндии. Речь идет о том, что 28 стран НАТО из тридцати подтвердили протоколы о присоединении.

В НАТО решили усилить меры безопасности критически важной инфраструктуры после ЧП на "Северных потоках".

Фото и видео: YouTube / NATO News