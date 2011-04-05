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Столтенберг: пакт США, Великобритании и Австралии не должен расколоть НАТО
Сегодня, 14:32
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Столтенберг: пакт США, Великобритании и Австралии не должен расколоть НАТО

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В военном альянсе прокомментировали создание AUUKUS.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг считает, что оборонный пакт США, Великобритании и Австралии не должен расколоть НАТО. Такое заявление специалист сделал журналистам на пресс-конференции в Брюсселе. Спикер выступил перед прессой после проведенного заседания Совета НАТО.

Мы обсуждали соглашение AUUKUS, которое вызвало разногласия между членами НАТО. Это соглашение не направлено против Европы или НАТО, и у нас есть общее понимание, что оно не должно внести раскол.

Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Генсек НАТО признал провал попытки переубедить Турцию отказаться от С-400.

Фото: YouTube / NATO News

Теги: auukus, йенс столтенберг, нато
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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