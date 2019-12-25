Генсек НАТО признал провал попытки переубедить Турцию отказаться от С-400

Йенс Столтенберг рассказал о необходимость внедрить систему ПВО НАТО на территории Турции.

Генеральный секретарь НАТО признал провал попытки переубедить Турцию отказаться от С-400. Своей позицией по данному вопросу Йенс Столтенберг поделился с участниками мероприятия, организованного Джорджтаунским университетом. Спикер признал тот факт, что все попытки Запада переубедить Анкару и отказаться от военной сделки с Россией по поставкам зенитных ракетных систем не оправдались. Эксперт напомнил, что альянс предлагал вместо "Триумфов" Турции американские системы Patriot или франко-итальянские SAMP/T.

Пока мы в этом не преуспели. Имеются разногласия, но ими нужно заниматься в рамках НАТО. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Столтенберг призвал Запад предпринимать новые попытки в данном направлении. НАТО рассчитывает интегрировать собственные оборонные системы ПВО в Турцию. Однако в ситуации с закупкой С-400 дело "так не обстоит". По мнению генсека, Анкара является важным партнером альянса, с которым при этом имеются существенные разногласия.

Генсек НАТО призвал поддерживать взаимодействие с Россией.

Фото: YouTube / NATO News