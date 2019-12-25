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Генсек НАТО призвал поддерживать взаимодействие с Россией
Сегодня, 10:05
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Генсек НАТО призвал поддерживать взаимодействие с Россией

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Йенс Столтенберг призвал страны не начинать холодную войну.

Генсек НАТО призвал поддерживать взаимодействие с Россией. Такое мнение руководитель Североатлантического альянса сделал а рамках выступления на мероприятии, организованном Джорджтаунским университетом. Эксперт призвал Запад избежать повторения истории с холодной войной или гонкой вооружений. 

Я считаю, что мы должны поддерживать взаимодействие с Россией, поскольку нам не нужны ни новая холодная война, ни гонка вооружений.

Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Сейчас отношения между НАТО и Москвой находятся на своей низшей точки с момента завершения холодной войны. При этом альянс также не стремится к изоляции Китая, так как надеется сотрудничать со страной в вопросах климатических изменений и контроля над оружием.

Генсек НАТО оценил возможность вступления Украины и Грузии в альянс.

Фото: YouTube / NATO News

Теги: гонка вооружений, йенс столтенберг, нато, холодная война
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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