Йенс Столтенберг призвал страны не начинать холодную войну.

Генсек НАТО призвал поддерживать взаимодействие с Россией. Такое мнение руководитель Североатлантического альянса сделал а рамках выступления на мероприятии, организованном Джорджтаунским университетом. Эксперт призвал Запад избежать повторения истории с холодной войной или гонкой вооружений.

Я считаю, что мы должны поддерживать взаимодействие с Россией, поскольку нам не нужны ни новая холодная война, ни гонка вооружений. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Сейчас отношения между НАТО и Москвой находятся на своей низшей точки с момента завершения холодной войны. При этом альянс также не стремится к изоляции Китая, так как надеется сотрудничать со страной в вопросах климатических изменений и контроля над оружием.

Генсек НАТО оценил возможность вступления Украины и Грузии в альянс.

Фото: YouTube / NATO News