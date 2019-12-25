Йенс Столтенберг оценил сроки по интеграции двух стран в военный альянс.

Генеральный секретарь НАТО прокомментировал вопрос вступления Украины и Грузии альянс. По мнению руководителя внешнеполитическими связями Североатлантического альянса, данный вопрос может быть решен уже в ближайшее время. Такую позицию Йенс Столтенберг высказал в рамках своего выступления для Джорджтаунского университета и Брикингского института.

Я думаю, очевидно, что это не случится завтра, но они присоединятся. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Эксперт уверен, что на процесс интеграции двух стран в военный альянс не должно влиять ни одно государство мира, включая и Россию. Он призвал НАТО наращивать боевую поддержку Тбисили и Киева, а также упрочнить сотрудничество в военной сфере.

Генсек НАТО рассказал о рычагах давления на "Талибан" (запрпщеннач на территории РФ террористическая организация).

Фото: YouTube / NATO News