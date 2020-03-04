Столтенберг: обстоятельства для применения НАТО ядерного оружия "чрезвычайно отдаленные"

Генсек НАТО рассказал о мониторинге поведения РФ в сфере стратегических запасов.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о том, что обстоятельства для применения Североатлантическим альянсом ядерного оружия "чрезвычайно отдаленные", но эксперты продолжают при этом следить за российскими действиями и сохраняют бдительность. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления на итоговой пресс-конференции в Брюсселе, которая была дана перед журналистами по завершению двух дней министерствах заседаний профильных ведомств военного альянса.

Обстоятельства, при которых НАТО будет вынуждена прибегнуть к ядерному оружию, чрезвычайно отдаленные. НАТО будет сохранять бдительность и внимательно следить за новыми ядерными учениями России. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Ранее в Брюсселе Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не видит признаков того, что Россия намерена применить собственное ядерное оружие.

Представитель ЕС заявил о подготовке к любым ситуациям из-за ядерной угрозы.

Фото и видео: YouTube / phoenix

