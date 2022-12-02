Столтенберг назвал задачей НАТО предотвращение выхода военных действий за пределы Украины

В НАТО напомнили о праве Украины защищать себя.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал основной задачей Североатлантического военного альянса предотвращение выхода военных действий за пределы территории Украины. Соответствующее заявление европейский чиновник сделал на совместной пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем в Берлине. Эксперт добавил, что блок посылает в Москву четкие сигналы о том, что готовы защитить каждого своего международного союзника. Он в очередной раз напомнил СМИ о том, что альянс не является одной из сторон регионального конфликта, поэтому не будет вовлечен в "войну Путина".

Задача НАТО - поддержать Украину и предотвратить войну за пределами Украины. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Столтенберг: Китай представляет угрозу безопасности НАТО.

Фото и видео: YouTube / NATO News