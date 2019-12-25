Столтенберг назвал Северный полюс важным для безопасности регионом

В НАТО рассказали, что через Север ракеты РФ могут добраться до США.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал Северный полюс важным для обеспечения глобальной коллективной безопасности регионом. Такое мнение европейский чиновник высказал в рамках пресс-конференции, выступая совместно с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Во время рабочего визита на базу Военно-воздушных сил Североатлантического альянса, руководитель уточнил, что считает Северный полюс кратчайшим путем, по которому российские ракеты могли бы достичь территории США.

Северный полюс может стать наиболее коротким путем для российских ракет и бомбардировщиков в Северную Америку. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Эксперт подчеркнул, что такая угроза делает Север важнейшим для НАТО регионом, защищая который альянс обеспечивает защиту не только Северной Америки, но и всего НАТО.

Пентагон ожидает, что Украина в течение нескольких лет перейдет на вооружение НАТО.

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