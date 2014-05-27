Колин Кол рассказал о том, понадобятся ли советские образцы вооружений Киеву или нет.

Пентагон ожидает, что Украина в течение нескольких лет постепенно перейдет на вооружение НАТО. Однако при этом киевский режим сохранит системы собственного производства. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал заместитель руководителя американского оборонного ведомства по политическим вопросам Колин Кол. СМИ хотели узнать у чиновника о том, будет ли страна спустя три года полностью интегрирована в системы оружия Североатлантического альянса и будет ли нуждаться в системах советского образца.

Не исключено, что через годы они все еще могут использовать системы и боеприпасы, которые сами производят. Согласно моим ожиданиям, в сроки, о которых мы здесь говорим, Украина постепенно перейдет на оборудование стандарта НАТО. Колин Кол, замглавы Пентагона

Эксперт считает, что одним из важных аспектов для Вооруженных сил Украины является устойчивость армии. Колин Кол напомнил прессе о том, что за последние месяцы свыше 50 стран предоставили киевскому режиму военную помощь.

Пентагон: военная помощь США Киеву должна показать РФ, что ее теория победы не сработает.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News

