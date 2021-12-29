Столтенберг направил письмо Лаврову о диалоге по Украине и ядерному оружию

В НАТо еще раз рассказали о готовности к диалогу с РФ по гарантиям безопасности.

Генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг направил письмо российскому министру по иностранным делам Сергею Лаврову о диалоге по Украине, военной транспарентности, контролю над вооружениями и ядерному оружию. Соответствующее заявление чиновник сделал на совместной пресс-конференции с британским премьер-министром Борисом Джонсоном. Фактически в военном блоке повторили ответ США на инициативы Москвы по гарантиям безопасности.

Сегодня я направил письмо министру Лаврову, в котором предложил провести диалог о деэскалации на Украине, военной транспарентности, снижении рисков, контроле над вооружениями, включая ядерную политику России и НАТО. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

В НАТО предложили России вести диалог в формате Совета РФ-НАТО для дипломатического решения конфликта на государственной границе с Киевом. Столтенберг отметил, что военный блок готов всегда выслушать имеющиеся у РФ обеспокоенности и укрепить базовые принципы по европейской безопасности.

НАТО может разместить боевые группы в районе Черного моря.

Фото и видео: YouTube / NATO News