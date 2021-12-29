Столтенберг направил письмо Лаврову о диалоге по Украине и ядерному оружию

Генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг направил письмо российскому министру по иностранным делам Сергею Лаврову о диалоге по Украине, военной транспарентности, контролю над вооружениями и ядерному оружию. Соответствующее заявление чиновник сделал на совместной пресс-конференции с британским премьер-министром Борисом Джонсоном. Фактически в военном блоке повторили ответ США на инициативы Москвы по гарантиям безопасности.
Сегодня я направил письмо министру Лаврову, в котором предложил провести диалог о деэскалации на Украине, военной транспарентности, снижении рисков, контроле над вооружениями, включая ядерную политику России и НАТО.
Йенс Столтенберг, генсек НАТО
В НАТО предложили России вести диалог в формате Совета РФ-НАТО для дипломатического решения конфликта на государственной границе с Киевом. Столтенберг отметил, что военный блок готов всегда выслушать имеющиеся у РФ обеспокоенности и укрепить базовые принципы по европейской безопасности.
НАТО может разместить боевые группы в районе Черного моря.
Фото и видео: YouTube / NATO News
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