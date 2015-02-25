Столтенберг испугался за НАТО и Украину из-за предложения Путина

Генсек альянса прокомментировал изменения в ядерной доктрине России.

Уходящий с должности генерального секретаря Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг испугался за НАТО и Украину из-за предложения российского президента Владимира Путина об обновлении политики Москвы в области ядерного сдерживания. Соответствующей информацией иностранный эксперт поделился во время выступления на семинаре Совета по международным отношениям в Вашингтоне. Мероприятие транслировалось на сайте местной частной аналитической организации CFR.

Это способ запугать Украину и запугать нас, чтобы мы не поддерживали ее. Цель в том, чтобы не дать тем, кто помогает Украине, защищать себя. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Напомним, что глава государства Владимир Путин 25 сентября на заседании Совета Безопасности РФ предложил коллегам обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в сфере ядерного сдерживания. Политик рассказал о том, что Кремль оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае внешней агрессии даже в том случае, если противник использует обычное обычное оружие, создавая критическую угрозу суверенитету страны.Также М Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против территории Белоруссии.

Столтенберг признал, что США и Россия могли обсудить нерасширение НАТО.

Фото и видео: YouTube / Council on Foreign Relations