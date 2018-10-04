Столтенберг: главы МИД стран НАТО считают ситуацию на Западных Балканах тревожной

Генсек НАТО назвал вызовы, стоящие перед регионом.

Главы МИД стран НАТО считают ситуацию на Западных Балканах тревожной. Об этом на плановом заседании Североатлантического совета в Риге заявил генеральный секретарь военного альянса Йенс Столтенберг. Дипломат напомнил, что данный регион имеет важное значение. При этом в нем фиксируется опасная риторика со стороны такого государства как Босния и Герцеговина. Продолжается противостояние между Белградом и Приштиной. Нестабильность региона тормозит принятие реформ, а иностранные игроки при этом на международной арене увеличивают интенсивность "вредоносной деятельности".

НАТО и Евросоюз тесно работают вместе во благо региона, не в последнюю очередь в Боснии и Герцеговине и в Косове. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Эксперт напомнил коллегам о проведении боевых миссий на территории бывшей Югославии в 1990-х годах. По словам Столтенберга, операции помогли странам установить мир в регионе. В заседании также принимает участие верховный комиссар Евросоюза Жозеп Боррель.

Россия настаивает на недопустимости расширения НАТО на восток.

Фото и видео: YouTube / NATO News

