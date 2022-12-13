Столтенберг: долгосрочная программа НАТО для Украины повысит ее совместимость с альянсом

В НАТО рассказали о будущем ВСУ вместе с альянсом.

Генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг рассказал о том, что долгосрочная программа НАТО для Украины повысит ее совместимость с боевым альянсом. Соответствующее заявление эксперт сделал перед журналистами, выступая на брифинге на прибытии на встречу министров по иностранным делам.

Министры начнут разработку многосторонней программы поддержки Украины, которая должна повысить ее совместимость с силами альянса и приблизить к североатлантической семье. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Столтенберг заявил о вступлении Финляндии в НАТО 4 апреля.

Фото и видео: YouTube / Firstpost