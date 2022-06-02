В НАТО созвали страны для обсуждения расширения альянса.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал саммит с участием Турции, Швеции и Финляндии. Соответствующее заявление эксперт сделал на совместной пресс-конференции с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном. По словам руководителя Североатлантического альянса, в ближайшие дни пройдет мероприятие в Брюсселе, на которое приглашены высокопоставленные представители из трех заявленных стран. На заседании будет подниматься вопрос расширения военного союза.

Мы должны учитывать озабоченности в сфере безопасности всех союзников по альянсу… С этой целью я созываю встречу в Брюсселе высокопоставленных представителей трех стран в ближайшие дни. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

По словам лидера НАТО, альянс находится в тесном взаимодействии с Анкарой. Столтенберг считает Турцию одним из важнейших членов НАТО. После проведенной встречи в Брюсселе он продолжит следить за прогрессом в переговорах между Швецией, Финляндией и Турцией ради того, чтобы убедиться в урегулировании озабоченностей по подаче заявок. Также Столтенберг считает, что в НАТО серьезно относятся к волнениям Турции по вопросу запрещенной на территории страны Рабочей партии Курдистана.

В НАТО пристально следят за российскими учениями РВСН.

Фото и видео: YouTube / NATO News