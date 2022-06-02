В НАТО пристально следят за российскими учениями РВСН

Йенс Столтенберг сообщил о том, что Россия не хочет начинать ядерную войну.

В НАТО заявили, что пристально следят за российскими учениями Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Соответствующее заявление сделал на совместном брифинге с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг. Эксперт добавил, что при этом специалисты не фиксируют на текущий момент рост боеготовности Москвы по применению ядерного арсенала.

НАТО внимательно следит за российскими ядерными маневрами и отмечает ужесточение ядерной риторики. Однако мы не наблюдаем изменения позиции России в плане применения ядерного оружия. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

В НАТО подчеркнули, что в январе 2022 года Россия выступила заявление о том, что ядерная война не может быть выиграна никем, поэтому такого противостояния следует избегать.

Столтенберг приедет в США, чтобы обсудить вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Фото и видео: YouTube / NATO News