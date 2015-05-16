Столтенберг: НАТО придется сотрудничать с Россией и преодолевать трудности в отношениях

Генсек назвал приоритетные темы для обсуждений с РФ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Североатлантическому альянсу придется сотрудничать с Россией и преодолевать трудности в двусторонних отношениях. Таким мнением чиновник поделился с журналистами в рамках брифинга, проводимого в Брюсселе 5 марта. По словам эксперта, отношения между военным блоком и Москвой кардинально изменились с начала 1990-х годов. По мнению генсека, РФ не смогла прийти к такому варианту международного сотрудничества, к которому участники альянса стремились все эти годы.

Наши отношения с Россией кардинально изменились. Россия отошла от основополагающего соглашения НАТО - РФ, позволявшего облегчить диалог между альянсом и Россией в 1990-х годах. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Генсек подчеркнул, что странам придется продолжать взаимодействие с Россией, так как это государство является соседом. Столтенберг призвал добиваться снижения рисков, повышения уровня прозрачности в отношениях и устранения противоречий. В том числе речь идет и о вопросах по контролю над вооружениями.

Столтенберг: союзники по НАТО привержены предоставлению Украине вооружений.

Фото и видео: YouTube / NATO News