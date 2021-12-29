Столтенберг: НАТО позитивно оценивает сигналы из РФ о дипломатических усилиях по Украине

Генсек НАТО рассказал, что не видит улучшения ситуации у границы с Киевом.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что военный блок позитивно оценивает сигналы из России о дипломатических усилиях по Украине. Такое заявление чиновник сделал на пресс-конференции, которая проводится в Брюсселе в преддверии заседания Министерств обороны Североатлантического альянса. При этом НАТО пока что не видит признаков улучшения ситуации н агосударственной границе Киева и Москвы даже после объявления РФ о завершении военных учений.

Поступают сигналы из Москвы, что дипломатия должна продолжаться. Это дает поле для осторожного оптимизма. Но до сих пор мы не видели никаких признаков деэскалации непосредственно на Украине. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Столтенберг подчеркнул, что министры обороны НАТО 16-17 февраля обсудят усиление защиты альянса с коллегами из Грузии и Украины, а также обстановку в черноморском регионе и акватории. Альянс хочет видеть от российской стороны вывод не только личного состава армии, но и также тяжелых вооружений.

Лавров надеется, что опыт ОБСЕ в Косово не повторится в Донбассе.

Фото: YouTube / NATO News

