Столтенберг: НАТО хочет предотвратить превращение конфликта на Украине в "большую войну"

По его словам, Европа находится в самом опасном положении со времен Второй мировой войны.

НАТО хочет предотвратить превращение конфликта на Украине в "большую войну". Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на выступлении перед участниками летнего лагеря молодежного крыла Рабочей партии Норвегии.

По его словам, Европа находится в самом опасном положении со времен Второй мировой войны. Он подчеркнул, что НАТО делает все необходимое для предотвращения конфликта на Украине в новую войну.

Ранее ведущий Fox News назвал Байдена виновником украинского кризиса.

Фото: gettyimages.com