Столтенберг: НАТО готовит новые схемы обороны на восточном фланге

В НАТО рассказали о новых масштабах защиты союзников.

НАТО готовит новые схемы обороны на восточном фланге европейского региона. Соответствующее заявление сделал на пресс-конференции с журналистами в Брюсселе генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг. Чиновник подчеркнул, что на заседании министров по обороне, проводимого 15 и 16 июня, стороны обсудят дальнейшее усиление союзников. В частности, будет принято постановление о масштабах и структуре позиционирования на долгосрочной основе, схемам защиты НАТО.

Мы примем решения по масштабам и структуре нашего позиционирования на долгосрочной основе для обеспечения защиты территории всех членов альянса. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Эксперт добавил, что по итогам мероприятия определенные силы военного альянса будут выделены для защиты конкретных союзников. Они будут находиться в повышенной боеготовности. Столтенберг подчеркнул, что речь идет о росте присутствия НАТО, увеличении количества подразделений в боевых группах на Востоке.

Столтенберг заявил о переоценке сроков вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Фото и видео: YouTube / NATO News