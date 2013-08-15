Стоимость никеля подскочила до максимума за последние семь лет

Стоимость алюминия также обновила свой максимум.

В ходе торгов цены на никель достигла рекордной отметки, начиная с мая 2014 года. Об этом пишет "Прайм", ссылаясь на данные биржи.

Отмечается, цена выросла на 2,06% и составила 20,09 тыс. долларов за тонну.

При этом стоимость алюминия выросла до 2833 долларов за тонну. Это максимум за последние 13 лет. Связывает такую ситуация агентство с переворотом в Гвинее, который стал причиной опасений насчет поставок бокситов.

Ранее мы писали, что Минсельхоз потребовал от властей регионов усилить поддержку овощеводов.

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