Стоимость нефти Urals превысила 95 долларов за баррель

Это произошло впервые с 2014 год.

Впервые с сентября 2014 года цена российской нефти Urals в Европе на торгах4 февраля превысила 95 долларов за баррель. Об этом сообщает международное агентство Argus.

Так, 4 февраля стоимость Urals на северо-западе Европы выросла до 95,12 доллара за баррель. Это на 4,66 доллара больше, если сравнивать с предыдущим показателем.

При этом базовая цена Urals на 2022 год в федеральном бюджете России установлена на уровне 44,2 доллара за баррель.

Ранее мы писали, что Минфин направит на покупку иностранной валюты и золота 634,7 млрд рублей.

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