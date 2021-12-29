Стоимость нефти Urals превысила 95 долларов за баррель

Впервые с сентября 2014 года цена российской нефти Urals в Европе на торгах4 февраля превысила 95 долларов за баррель. Об этом сообщает международное агентство Argus.
Так, 4 февраля стоимость Urals на северо-западе Европы выросла до 95,12 доллара за баррель. Это на 4,66 доллара больше, если сравнивать с предыдущим показателем.
При этом базовая цена Urals на 2022 год в федеральном бюджете России установлена на уровне 44,2 доллара за баррель.
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Фото: pixabay
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