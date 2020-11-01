Стендап без слов от Анны Музыченко увидят зрители в Петербурге

Моноспектакль Bathroom от Анны Музыченко покажут 17 и 18 апреля на сцене театра "Лицедеи".

Актриса театра "Лицедеи" и участница группы The Hatters Анна Музыченко представит зрителям в Петербурге свой моноспектакль Bathroom – комедию положений девушки, которая застряла в чужой ванной и ищет из нее выход всеми возможными способами. Моноспектакль покажут 17 и 18 апреля на сцене театра "Лицедеи".

В спектакле без слов реальность соединяется с вымыслом. Главная героиня раскроет обычную ситуацию с необычного ракурса, наполнив ее самоиронией и эффектными трюками.

Анна Музыченко – эстрадная актриса, пишет стихи, снимается в клипах и фильмах, в том числе и в недавнем проекте – веб-сериале "Парадка". Анна – жена известного музыканта и лидера коллектива The Hatters Юрия Музыченко. Вместе с группой они и написали музыку к спектаклю.

Фото: licedei.com