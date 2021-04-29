В Башкирии дети не могли спуститься на землю из-за бездомных животных.

Стая собак загнала российских школьников на дерево. По информации от местных жителей, инцидент произошел в городе Бирск в Башкирии. В "РИА Новостях" уточнили, что региональная прокуратура начала проверку по факту нападения бездомных животных на совершеннолетних.

Прокуратура знает про инцидент, организовали проверку, проверяем. прокуратура Башкирии

В социальных сетях распространилось видео, на котором заметно, что три школьница сидят на дереве. Один из мальчиков пытается залезть как можно выше. На ветках также висят и школьные рюкзаки. Прямо под стволом дерева прогуливаются крупные собаки разных пород. Видео снято из окна ближайшего многоэтажного здания. Автор просит мужчину отвлечь псов, чтобы дети смогли спуститься вниз. Однако тот отказывается помочь.

На Парнасе бойцовская собака загрызла йоркширского терьера.

Видео: Youtube/Ничего хорошего, ВК/Антон Талалов