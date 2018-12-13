Во вторник в ДТП пострадало рекордно маленькое количество петербуржцев

13 жителей города и Ленобласти получили травмы разной степени тяжести.

Во вторник, 14 мая, в Петербурге был поставлен весенний рекорд по числу пострадавших в авариях людей. Травмы различной степени тяжести получили шесть жителей города и семь — Ленобласти. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД на своей странице "ВКонтакте".

Шесть пострадавших за день — это почти рекорд для рабочих дней в Петербурге. Меньше было разве что во вторник, 9 апреля. Тогда было зафиксировано пять пострадавших, при этом два из них погибли. Вторники, 22 января и 5 февраля, также были тихими. Всего четыре пострадавших.

Одно из самых серьезных ДТП произошло 14 мая в Мурино. Таксист сбил женщину, врезался в столб и пытался скрыться с места происшествия, однако его поймали неравнодушные петербуржцы. По данным УГИБДД, пострадавшая получила травмы средней степени тяжести.

Фото: ВКонтакте / Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО

Видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор. Санкт-Петербург.