В Петербурге стартует трехдневный фестиваль "Книжный маяк Петербурга"

Начало виртуального фестиваля в 12.00 в РНБ.

В пятницу, 9 октября, в Петербурге стартует трехдневный фестиваль-праздник "Книжный маяк Петербурга". Как сообщили в пресс-службе Смольного, он пройдет в онлайн-формате посредством трансляций на YouTube и ZOOM-конференций.

Отмечается, что благодаря дистанционному формату в фестивале смогут поучаствовать люди из любого города России и даже из других стран. В программе заявлены встречи с писателями, мастер-классы, литературные дискуссии и "литературный крокодил" с участием актеров. В фестивале примут участие Евгений Бабушкин, Олег Рой, Александр Цыпкин, Андрей Аствацатуров, Лев Лурье и другие.

Праздник начнется в полдень в Российской национальной библиотеке. 9 октября в рамках фестиваля пройдет день нон-фикшн, 10 октября – день художественной литературы, 11 октября – день литературы для детей и подростков, а также книг для семейного чтения.

Ранее мы писали, что в "Севкабель Порту" пройдет фестиваль французских экофильмов.

Фото: Piter.TV