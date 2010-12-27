Петербургский десятиклассник почти пять месяцев соблазнял 13-летнюю девочку

По предварительным данным, дети уединялись в квартире на Пулковской улице.

В среду, 21 августа, в полицию Московского района поступила информация о соблазнении 13-летний девочки. По предварительным данным, с ней несколько раз переспал 16-летний школьник. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Тревогу забила 36-летняя мать девочки. Женщина рассказала, что дети уединялись в квартире на Пулковской улице с апреля 2019 года по настоящее время.

Установлено, что десятиклассник учится в школе на Витебском проспекте. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что у туриста из Китая украли миллион рублей в Петропавловской крепости.

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