"Не унитаз, а The Pedestal Vase": в коммуналке на Марата нашли унитаз - произведение искусства

Он был изготовлен в Англии на рубеже XIX-XX веков мастерами знаменитой фирмы G. Jennings Ltd.

Исследователь старых петербургских квартир Максим Косьмин на своей странице в соцсети Instagram рассказал о самом старом унитазе в городе, который ему удалось когда-либо видеть. Это даже не унитаз, а "The Pedestal Vase".

Такой необычный экспонат нашли в коммунальной квартире на улице Марата. Причем, этот унитаз еще является действующим. "The Pedestal Vase" был изготовлен в Англии на рубеже XIX-XX веков мастерами знаменитой фирмы G. Jennings Ltd (она существовала до 1967 года).

G. Jennings Ltd была основана Джорджем Дженнингсом, человеком, который наравне с несколькими другими изобретателями XIX века придумал то, что мы сейчас называем унитазом. Максим Косьмин

Фото: maax_sf/ Instagram