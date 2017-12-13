Станцию метро "Удельная" закрыли дважды за 12 февраля

В вестибюле нашли бесхозный предмет.

12 февраля правоохранительные органы повторно эвакуировали пассажиров со станции синей ветки петербургского метрополитена "Удальная".

Очевидцы сообщают, что подземку закрыли в 17:37 после того, как в вестибюле обнаружили бесхозный рюкзак. Пользователи соцсетей рассказали, что рюкзак был не совсем бесхозный:

Это рюкзак, на входе контролёр попросил показать молодого человека рюкзак, так он демонстративно его рывком снял, он упал, а молодой человек пошёл демонстративно на эскалатор. Пользователь "ВКонтакте"

Стоит отметить, что "Удельную" закрывали на проверку утром. В 11:03 от пресс-службы метрополитена поступило сообщение, что на платформе также нашли забытую вещь. Подземку проверяли больше часа.

Ранее Piter.tv писал, что днем со станции метро "Дыбенко" эвакуировали пассажиров , а в 12:20 пассажиров попросили покинуть "Спасскую".